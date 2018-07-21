الزمالك يحطف لاعبا بدوري القسم الثالث قبل انضمامه لـ خيتافي الإسباني



وكان اللاعب تلقى عرضا لقضاء فترة معايشة بنادي خيتافي الإسباني قبل التوقيع للزمالك.

تعاقد نادي الزمالك مع إبراهيم الحصري ظهير أيسر فريق سبورتنج كاسل بدوري القسم الثالث والتابع لمدينة طنطا، ويبلغ اللاعب من العمر 18 سنة وسيتم قيده بفريق الشباب بالنادي.وقع اللاعب على العقود الرسمية خلال الجلسة التي جمعته بأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.وتسلم النادي الأبيض الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة الماضية لينضم اللاعب الصاعد رسميا للقلعة البيضاء.