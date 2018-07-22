رجل يخرج حيا من نيران أكلت سيارته بـ"معجزة"

استطاع راكب سيارة الخروج من مركبته المشتعلة ناجيًا بحياته بمعجزة حقيقية، ووثّقت شاهدة عيان لحظات مذهلة أفلت فيها سائق من حريق ضخم التهم مركبته في مدينة بولاية تكساس الأمريكية.



ونشرت لاريسا أجيري مارين الفيديو على صفحتها على "فيسبوك"، وحصد أكثر من 800 ألف مشاهدة.



ويظهر الشريط سيارة منقلبة على جانب الطريق وقد اشتعلت فيها النيران، قبل أن يخرج من قلب ألسنة اللهب السائق الذي بدا أنه لم يصب بأذى.



وأوردت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع على طريق سريع بمدينة إل باسو، عندما فقد السائق السيطرة على مركبته.



