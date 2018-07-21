هل تحية المسجد الحرام تكون بصلاة ركعتين أم الطواف

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطواف عبادة ويُعد تحية للمسجد الحرام.





وأضاف «وسام» في فتوى له، أن الابتداء بالطواف مُستحب لكل من دخل المسجد الحرام سواء كان مُحرمًا، أو غيره إلا إذا خاف فوت الصلاة المُكتوبة -المفروضة-، أو سنة راتبة، أو مؤكدة، أو فوت الجماعة في المكتوبة وإن كان وقتها واسعًا.



