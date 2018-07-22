خلود سليمان: أدعم موهبة الطفل في عالم الموضة وأعترض على استغلالها

صرحت خبيرة الموضة والاستشارية النفسية خلود سليمان بأنها تدعم عروض أزياء الأطفال، لأنها تساعد على بناء شخصياتهم في المجتمع ليظهروا بمظهر لائق كنماذج مبدعة.



وأفادت بأنه لا يحق أن نستغل هؤلاء الأطفال في عالم الموضة بهدف "السبوبة" لكن لتنمية مهارة الطفل في اختياراته ابتداء بمظهره بملابسه بشكله واهتمامه بنفسه كفرد مؤثر في مجتمعه، وقدوة للأطفال المقابلين لسنه، فهذا سيعكس علي تقوية وبناء شخصيته وتعزيز ثقته في نفسه.



وأكدت ان بيت ازياء خلود سليمان يدعم موهبة الاطفال كعارض أزياء وإنها ستقوم بإطلاق مبادرة لتشجيع موهبة الطفل في عالم الموضة كأي موهبة أخرى.