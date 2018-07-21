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محافظات

البحر الأحمر.. مناقشة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة..صور

السبت 21/يوليه/2018 - 11:40 م
مناقشة موقف تقنين
مناقشة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
إبراهيم جادالله
استعرض اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة بمدن المحافظة ومناقشة اوضاع التقنين لهذة الاراضى مع اعضاء اللجنة المختصة بالتقنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء على شوكت، رئيس مدينة الغردقة وعدد من اعضاء اللجنة والتنفيذيين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد تمام على سرعة الانتهاء من اعمال الحصر والتقنين للحالات التي تم تقديمها، ومعاينة الطلبات التي تم فحصها، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة.

وقال السكرتير العام أنه من الضرورى ان تتم عملية التقنين بناء على حالة التنظيم والمخطط الموضوع من قبل المحافظة والتى ينبغى ان يكون عليها شكل المخطط، كما يراعى فى عملية التقنين تحديد وضع التقنين ان كان سكنيا ام تجاريًا.

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