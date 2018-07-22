رئيس جامعة العريش: هدوء في اليوم الأول للامتحانات

قال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، إنه لم تسجل أي حالات غش في اول ايام اليوم الامتحانات، وأن جميع الطلاب أدوا الامتحانات بشكل طبيعي بعد مذاكرة الدروس وتلخيص المناهج بما لا يتعارض مع المضمون.



وقال: بحسب التعليمات التي أصدرت إلى هيئة التدريس تم وضع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأن الجامعة تقف مع الطلاب في محنتهم بعد توقف الدراسة فترة تجاوزت 5 أشهر، إلا أن ادارة الجامعة متمثلة في هيئة التدريس استطاعت التغلب على عملية تَمَكُّث الدرس بمنح الطلاب أكبر قدر من التسهيلات والمحاضرات المكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وعبر طلاب كليات جامعة العريش عن ارتياحهم من سهولة الامتحانات التي جاءت خلال السياق والمضمون الذي تم شرحه خلال فترة عودة الدراسة، وقالت الطالبة ايه صالح إن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأجواء كانت عادية ولم يكن هناك أي توترات أو مخاوف لدى الطلاب بخلاف الأعوام السابقة.



وقال محمد احمد م أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش، إنه لم يشعر بالشد العصبي الذي كان خلال الأعوام السابقة، بعد الوعود التي قدمها رئيس الجامعة وهيئة التدريس بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتسهيل عملية الامتحانات بما لا يتعارض مع القانون.



ومن جهة أخرى تسير جامعة العريش حافلتين لنقل الطلاب من المساعيد والزهور وشارع البحر ووسط المدينة غربا، وأيضا لنقل طلاب الريسة وأبو ثقل وسد الوادي شرقا، لإمكانية نقل الطلاب إلى الامتحانات في أماكن محددة، حتى يتمكن الطلاب من اللحاق بالامتحانات.



وقالت المصادر بالمدن الحامعة ان نسبة تعدت 90 في المائة من الطلاب تواجدوا في المدينة الجامعية منذ مساء أمس قبل بدء الامتحانات، حيث تم تسكينهم وتقديم الثلاث وجبات الرئيسية اليومية للطلاب المغتربين من خارج العريش والمناطق الأخرى.



وقال محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، إن القيادة السياسية ورئاسة الوزراء ووزير التعليم العالي يتابعون عن كثب امتحانات الترم الثاني بجامعة العريش، وطالبوا أن تقوم المحافظة وهيئة التدريس بتقديم جميع السبل من أجل أن يتمكن الطلاب إتمام الامتحانات في أجواء طبيعية.



وسمحت جميع الكمائن بعبور الحافلات التي تقل الطلاب إلى جامعة العريش بشكل عادي، بعد تعليمات الجهات المعنية سرعة دخول حافلات الطلاب للحاق بالامتحانات.