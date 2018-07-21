نجاح عملية جراحية دقيقة لطفلة بمستشفى العريش العام

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور محمد أمين المرسي، أستاذ جراحة الأنف والأذن بجامعة الأزهر، عملية جراحية دقيقة لطفلة حديثة الولادة، بمستشفي العريش العام بشمال سيناء.



وقال الدكتور محمود فتحي خالد، مدير عام مستشفي العريش العام، إن الفريق الطبي قام بعملية إصلاح بالمنظار الأنفي لطفلة حديثة الولادة، تبلغ من العمر7 أيام، حيث كانت تعاني من انسداد وراثي كامل بفتحتي الأنف.



وأضاف مدير عام المستشفي، أنه تم وضع الطفلة تحت الملاحظة في الحضانة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة بالمستشفي، مؤكدًا أن حالة الطفلة جيدة.



وأشار مدير المستشفى إلى أنه هذه العملية تعتبر الأولى التي تتم في محافظة شمال سيناء، من خلال أساتذة جراحة الأنف والأذن بكلية الطب في جامعة الأزهر وفريق مستشفى العريش.