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اقتصاد

ننشر خريطة الاستثمار والتعاون الدولي للمشروعات القطاعية

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
تستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ضخ عددا من المشروعات القطاعية ضمن أهداف الحكومة لتنمية مشروعات البنية التحتية ودعم الاقتصاد، من بينها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة تقدر بـ 11.24 ميجا وات.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة، أن هناك مستهدفات لضخ مشروعات بقطاع النقل من بينها المترو بـ8 مليارات دولار و نقل 2.3 ملبون راكب إضافي يوميا بنسبة 23%، و قطاع الطرق بـ151 كم من الطرق الجديدة والسريعة بسيناء ، بالإضافة لقطاع المياه والري لري 3 ملايين فدان بنظام الري المتطور.

وأوضح التقرير أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقطاع البترول والغاز لصخ 1.4 مليون طن زيادة سنوية في السعة الانتاجية من الطاقة، و قطاع السكة الحديدية لتغطية 670 كم مغطاة بالإشارات الكهربية وزيادة سرعة الخطوط بنسبة 25% لدعم 75 مليون مستفيد.

أما في قطاع المطارات فمن المقرر زيادة عدد المستفيدين من المطارات لـ23.2 مليون راكب اضافي سنويا بمطاري شرم الشيخ وبرج العرب.

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