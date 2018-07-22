6 خطوات للتمتع بالرشاقة طول العمر

يلجأ كثير من الأشخاص إلى عمليات التكميم بسبب ارتفاع الوزن بشكل كبير وحصولهم على سمنة مفرطة ولا يستطيعون التخلص ، لكن كثير من الأطباء يتخوفون من قيام بعض الأشخاص بعمليات التكميم بسبب ظروف صحية.



قدم الدكتور بهاء ناجى استشارى السمنة والنحافة مجموعة من النصائح للتخلص من الوزن الزائد بدون حرمان وبدون اللجوء لعمليات التكميم.



1- امضغى الكرفس يوميا بين الوجبات لأنه يساعد على حرق الدهون

2- لا تهملى تناول وجبة الإفطار لأنها تزيد من معدل حرق السعرات

3-استخدمى بدائل الحليب والجبن قليلة الدسم

4- ابتعدى عن تناول الأطعمة المعلبة لأن الصوديوم المستخدم في عملية حفظ هذه الأطعمة يعرقل عملية الهضم

5- تناولى الخبز الأسمر ولا تكثرى من تناول الأطعمة المملحة لأنها تخزن السوائل في الجسم فتزيد الوزن

6- تجنبي تناول النشويات نهائيا