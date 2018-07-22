أستاذ تاريخ: الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو.. فيديو

قال محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن أسباب قيام ثورة 23 يوليو متعددة وكثيرة، ولكن قضية الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو، موضحا أن الأسلحة الفاسدة كانت نوعا من أنواع الدعاية التي تم الترويج لها لإعلان اتهام للنظام.



وأضاف "عفيفي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن تم التحقيق في تلك القضية أيام الملك وفي أعقاب ثورة 23 يوليو، وثبت عدم تواجد أسلحة فاسدة، ولكن كان هناك مشكلة في درجات الصلاحية، ولم تشارك في حرب 1948 على الإطلاق.



وتابع قائلا:" فكرة تأميم قناة السويس كانت مطروحة منذ عام 1921 عندما طرحها الحزب الشيوعي المصري ".



