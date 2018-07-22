حبس 3 أشخاص لاتهامهم باقتحام فيلا وسرقة مليون جنيه

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة ، بإشراف أحمد حنفي المحامي العام، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم، لاتهامهم باقتحام فيلا وسرقة مشغولات ذهبية وأموالًا بأكثر من مليون جنيه.



وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقى بلاغا من موظفة بشركة باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 6 كوليه ، 10 سلاسل ، 15 خاتما ، 10 اساور ، 10 غوايش ، 56 سلسلة بعلاقات الماس ، 5 بروش الماس ، 10 خواتم الماس ، 6 اساور الماس) و70 ألف جنيه و150 دولارا وهاتف محمول و10 ساعات يد ماركات مختلفة من داخل فيلاتها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون الباب الالوميتال الخاص بشرفة الفيلا ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين تم ضبطهم.



واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب " تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.