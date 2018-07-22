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حوادث

تجديد حبس عاطلين لاتهامهم باقتحام شركة

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:35 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامي المهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام شركة بالنزهة وسرقة أموال منها.

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من صاحب شركة باكتشافه كسر باب مكتب الحسابات بمقر الشركة خاصته وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما 300 ألف جنيه و20 ألف يورو وألف ريـال سعودي و3500 جنيه إسترلينى.

بالانتقال وبإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك دورة المياه المطل على قطعة أرض فضاء وكسر باب مكتب الحسابات وبعثرة محتوياته.

وبوضع الخطة موضع التنفيذ ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 عاطلين تم ضبط 2 منهم وبحوزتهما المسروقات.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم الثالث بالشركة محل الواقعة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة فاتفقوا فيما بينهم على سرقتها.

وفى سبيل ذلك توجهوا لمقر الشركة باستخدام سيارة ماركة جيلي فضي اللون خاصة بالمتهم الهارب وتمكنوا من الدخول بأسلوب التسلق وكسر شباك دورة المياه والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار وأضافا بتخلصهم من الخزائن الحديدية بإلقائها بأحد المصارف بمنطقة شبرا الخيمة.

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