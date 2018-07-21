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فن

محمد رمضان: بفكر أعمل حفلة غنائية بعد نجاح نمبر وان

السبت 21/يوليه/2018 - 11:45 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد نجاح أغنيته الأخيرة "نمبر وان" والتى حققت ما يقرب من 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب. 

وقال "رمضان": "بعد الفيديوهات الكتير دي أنا بفكر أعمل حفلة يا شباب بس يا ترى أعمل أول حفلة فين؟". 

يُذكر أن "رمضان" كان آخر أعماله مسلسل "نسر الصعيد" والذى عُرض فى رمضان الماضى وشاركه فى بطولته درة وعائشة بن أحمد ووفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى.

كما يقوم حاليًا "رمضان" بتصوير فيلم "الديزل" الذى يشاركه البطولة فيه هنا شيحة وياسمين صبرى وإخراج كريم السبكى.

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