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ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:45 ص
محمود قاسم
محمود قاسم
هانى حسين
قال الناقد الفني محمود قاسم، إن فيلم رد قلبي تم إصداره في عام 1958، وصنعه رجال ثورة 23 يوليو، موضحا أن مؤلف الفيلم هو يوسف السباعي وكان ضابطا، والممثل أحمد مظهر كان ضابطا ودفعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف "قاسم" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن الفصول الأولية من رواية "رد قلبي"، التي تم تحويلها إلى فيلم تؤكد أن "محمد نجيب هو من قام بثورة يوليو وتروي تفاصيل العلاقة بينه وبين ضباط قيادة الثورة، لكن الفيلم أنكر ذلك تماما".

وتابع: "الأدب أكثر صدقا من السينما"، مضيفا: "فيلم رد قلبي كان ينادي بالمساواة بين كافة المواطنين والتساوي في الحقوق والواجبات بين الجميع وعدم تواجد الطبقية والفارق الكبير بين الأغنياء والفقراء".

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