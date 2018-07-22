تراجع إيرادات الغرامات والتعويضات لـ291 مليون جنيه في 9 شهور

تراجعت حصيلة التعويضات والغرامات التي حصلتها الحكومة لـ291 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الماضي مقارنة بـ 1.45 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق له بفارق 1.2 مليار جنيه.



وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة التحويلات الاختيارية بما في ذلك ( الجارية والرأسمالية) بقيمة بلغت 287 مليون جنيه في الـ9 شهور الاخيرة مقابل 481 مليونا بنفس الفترة من العام السابق له.

