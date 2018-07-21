واشنطن تحذر من هجمات إلكترونية تجهز لها إيران

نقلت قناة "العربية" عن مسئولين أمريكيين أن شبكات قرصنة تعمل لصالح الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية، تستعد لتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة على البنية التحتية الأمريكية والأوروبية، وعلى الشركات الخاصة العالمية والأنظمة الإلكترونية في دول بالمنطقة.



ووفقًا للقناة، فقد أكد هؤلاء المسئولون أن أجهزة إيران وضعت خططًا لشن هجمات إلكترونية واسعة، في حال انهيار الاتفاق النووي بشكل كامل.



وكانت التهديدات السيبرانية موضوعًا رئيسيًا في منتدى "أسبن" للأمن 2018 في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث كان المسئولون في الإدارة الأمريكية، من مدير المخابرات الوطنية دان كوتس، إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، وكذلك نائب المدعي العام رود روزنشتاين، يحذرون من الخطر المحدق من قبل روسيا والصين وإيران كوريا الشمالية.



وقال كوتس خلال مؤتمر أسبن إن روسيا كانت عدوًا إلكترونيًا أكثر نشاطًا من إيران أو الصين إلى حد بعيد و"أكثر عدوانية". لكن المسئولين الأمريكيين الآخرين أكدوا أن إيران تقوم باستعدادات من شأنها أن تعطل الخدمة ضد آلاف الشبكات الكهربائية ومحطات المياه وشركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول في أوروبا والشرق الأوسط.



من جهته، اتهم المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، الولايات المتحدة بأنها "المعتدية في المجال السيبراني"، وقال في بيان إن "إيران لا تنوي الدخول في أي حرب إلكترونية مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.