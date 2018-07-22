المركزي: ارتفاع حصيلة الكمبيالات المخصومة للقطاع العائلي لـ 7.04 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الكمبيالات المخصومة للقطاع العائلي إلي 7.04 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 6.323 مليارا في فبراير السابق له بفارق717 مليون جنيه، ومقارنة بـ 6.1 مليارا في يناير من نفس العام بزيادة بلغت 940 مليون جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة تلك الكمبيالات للقطاع الصناعي بلغت 2.34 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 2.4 مليار جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 2.6 مليارا في يناير من نفس العام.



وسجلت حصيلة الكمبيالات لقطاع الخدمات نحو 617 مليون جنيه مقابل 591 مليونا في فبراير السابق له ومقارنة بـ 549 مليون جنيه في يناير 2018.

