ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المركزي: ارتفاع حصيلة الكمبيالات المخصومة للقطاع العائلي لـ 7.04 مليار جنيه

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الكمبيالات المخصومة للقطاع العائلي إلي 7.04 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 6.323 مليارا في فبراير السابق له بفارق717 مليون جنيه، ومقارنة بـ 6.1 مليارا في يناير من نفس العام بزيادة بلغت 940 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة تلك الكمبيالات للقطاع الصناعي بلغت 2.34 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 2.4 مليار جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 2.6 مليارا في يناير من نفس العام.

وسجلت حصيلة الكمبيالات لقطاع الخدمات نحو 617 مليون جنيه مقابل 591 مليونا في فبراير السابق له ومقارنة بـ 549 مليون جنيه في يناير 2018.

ترشيحاتنا

شريف رمزى وريهام أيمن على البحر.. صورة

بالأسماء.. 4 لاعبين بالنادي الأهلي يرغبون في الرحيل للدوري الليبي

ضبط مستريح استولى على 30 مليون جنيه بزعم توظيفها بالقليوبية

اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

الزمالك يخطف لاعبا بدوري القسم الثالث قبل انضمامه لـ خيتافي الإسباني

كلوب: صلاح يعلم ما يريده في مسيرته.. وتعافى تماما من إصابته

حواس: 4 آلاف شخص تقدموا للشرب من مياه مجاري تابوت الإسكندرية

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فرجاني ساسي يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

رسميا.. نجل مرتضى منصور مشرفا عاما على الكرة بالفريق الأول للزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

فيديو

محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟