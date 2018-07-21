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أخبار العالم

قتلى وجرحى في قصف للتحالف الدولي بـ دير الزور

السبت 21/يوليه/2018 - 11:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن قام بقصف ريف دير الزور جنوب شرق سوريا ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت الوكالة إن طيران التحالف تسبب فى مجزرة بحق أهالي بلدة السوسة بريف مدينة البوكمال أثناء قصفه مدنيين فارين من بطش تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولهم إن التحالف استهدف بغارة جوية مجموعة من المدنيين الفارين من بلدة السوسة بريف البوكمال باتجاه البادية هربا من القصف الجوي العشوائي للتحالف ومن بطش إرهاب تنظيم "داعش" الذي يسيطر على البلدة ما تسبب باستشهاد وجرح العديد منهم".

ولفتت المصادر إلى أن "منازل المواطنين في بلدة السوسة تتعرض منذ عدة أيام لقصف عنيف من طيران التحالف الدولي بذريعة استهداف إرهابيي "داعش" ما أجبر عشرات العائلات على ترك منازلها والهرب باتجاه البادية.

وكانت الوكالة، أفادت يوم الجمعة 13يوليو، أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية، على ريف البوكمال في دير الزور، استهدفت مجمعات سكنية وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

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