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الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 11:55 م
الصحة العالمية -
الصحة العالمية - ارشيفي
محمود نوفل - عدسة / عز حسين
أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التبرعات المنتظمة ممن يتبرعون بالدم طواعية دون مقابل هي السبيل الوحيد لضمان توفير إمدادات كافية من الدم.

وقال "جبور" خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية إن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم "- الذي يحتفى به في كل سنة في 14 يونيه - وغير ذلك من الحملات المماثلة، تسهم في إذكاء الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم الطوعي لضمان توافر كميات كافية من الدم المأمون في جميع الأوقات، لا سيما أثناء حالات الطوارئ، لإنقاذ الأرواح.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات المشاركة في الاحتفال هي: البنك المركزي للدم بوزارة الصحة الفلسطينية، وجمعيات الهلال الأحمر في مصر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

من جانبه أكد أحمد حافظ يونس، مسئول قسم الابتكار في فيس بوك في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن أكبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دائم التنظيم لحملات التبرع بالدم من أجل خدمة البشرية ولتقريب البشرية من بعضها البعض، لافتاً إلى أن حملة عطاء بدمك هي حملة شهدت مشاركة عدد كبير من المؤسسات العالمية والإقليمية.

وأوضح "يونس" خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية أن أعداد المُتبرعين بالدم في الوطن العربي خلال شهر رمضان المبارك تقل بشكل ملحوظ وهو الأمر الذي دفعهم هذا العام الاستعانة بالهلال والصليب الأحمر وكذا منظمة الصحة العالمية الذين لعبوا جميعًا دورًا هامًا في زيادة تلك الأعداد إلى نسب غير مسبوقة على الإطلاق.
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور
الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

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