الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التبرعات المنتظمة ممن يتبرعون بالدم طواعية دون مقابل هي السبيل الوحيد لضمان توفير إمدادات كافية من الدم.





وقال "جبور" خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية إن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم "- الذي يحتفى به في كل سنة في 14 يونيه - وغير ذلك من الحملات المماثلة، تسهم في إذكاء الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم الطوعي لضمان توافر كميات كافية من الدم المأمون في جميع الأوقات، لا سيما أثناء حالات الطوارئ، لإنقاذ الأرواح.





وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات المشاركة في الاحتفال هي: البنك المركزي للدم بوزارة الصحة الفلسطينية، وجمعيات الهلال الأحمر في مصر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.





من جانبه أكد أحمد حافظ يونس، مسئول قسم الابتكار في فيس بوك في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن أكبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دائم التنظيم لحملات التبرع بالدم من أجل خدمة البشرية ولتقريب البشرية من بعضها البعض، لافتاً إلى أن حملة عطاء بدمك هي حملة شهدت مشاركة عدد كبير من المؤسسات العالمية والإقليمية.



