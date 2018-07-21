تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

أقام الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر، مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، لتنصيب الفنان خالد النبوى، وعازف العود نصير شمة كسفيرين لبنوك الدم فى الهلال المصري .



وقال النجم خالد النبوى فى كلمته: "معا لإنقاذ إنسان.. دى مسؤولية كبيرة أن نجتمع جميعا لإنقاذ إنسان، وهذا شرف أن أكون أحد المتعاونين لبلدنا الحبيبة لنكون أكثر صحة ودى مسؤوليتنا جميعا".



وأضاف: شرف أن نتعاون مع مؤسسة عريقة لها دور قوى منذ 1912 وهى الهلال الأحمر، وأتمنى أن نحقق كفاية مصر من الدم".



وشمل الحفل عرض فيلم تسجيلى لعدد من نجوم الفن أثناء توجيهم رسائل للمواطنين بضرورة التبرع بالدم على رأسهم النجمة شيرين عبد الوهاب وحسن الشافعى .



وتأتى الاحتفالية بمناسبة انتهاء حملة "العطاء بدمك" التى نظمها الاتحاد بالتعاون مع جمعيات الهلال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة "فيس بوك" طوال شهر رمضان .

