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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 11:58 م
محافظ كفر الشيخ يشهد
محافظ كفر الشيخ يشهد حفل زفاف جماعي لـ 104 عروس .. صور
محمود زيدان
شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أكبر حفل زفاف جماعي لـ (104 عريس وعروس)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية ومبالغ مالية، حيث تضمن الاحتفال فقرات الموسيقى والغناء التي قامت بها فرق الفنون والآلات الشعبية بمديرية الثقافة.

جاء ذلك بحضور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس على عبد الستار، رئيس مدينة كفر الشيخ، ومساعد المحافظ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية وبعض رجال الأعمال والجمعيات الخيرية.

من جانبها، قالت سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الخير الخيرية ومُنظم الحفل، إنه يُقام كل عام تحت رعاية المحافظ حيث تم توسيع دائرة الاستفادة من المساعدات التي تقدمها المحافظة وأجهزتها المختلفة والمُتبرعين والرُعاة لهذا الحفل الخيري لكي يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الشباب المقبلين على الزواج.
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

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