محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أكبر حفل زفاف جماعي لـ (104 عريس وعروس)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية ومبالغ مالية، حيث تضمن الاحتفال فقرات الموسيقى والغناء التي قامت بها فرق الفنون والآلات الشعبية بمديرية الثقافة.





جاء ذلك بحضور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس على عبد الستار، رئيس مدينة كفر الشيخ، ومساعد المحافظ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية وبعض رجال الأعمال والجمعيات الخيرية.



