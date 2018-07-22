علاج منزلي سريع للتخلص من الشفاه المتورمة

تعتبر الشفتان رمزا للجمال، وفي بعض الأحيان بحدث لهما تورم ناتج عن الحساسية، وقد تبدو غريبة جدا ويمكن أن تكون محرجة لكثيرين، حتى يخمد التورم.



ووفقا لما قدمة موقع بولد سكاى عن وصفة تقضى تماما على تورم الشفاتين وهى عبارة عن الآتي:



-صودا الخبز

صودا الخبز هي الحل الأمثل لعلاج الشفتين المتورمتين بسبب الحساسية أو لدغة الحشرات.



المكونات

- - ملعقة صغيرة من صودا الخبز

- الماء كما هو مطلوب



الطريقة

1) اصنع عجينة من صودا الخبز بالماء

2) ضع هذا الخليط على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق

3) شطف بالماء البارد وتلاحظ انخفاض في التورم