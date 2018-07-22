نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة أطلقت مبادرة زراعة مليون شجرة بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن والمحافظين وعدد من النقابات.



وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «هناك ما يقرب من 13 مليون شجرة من نباتات الزينة منتشرة في طرق وشوارع مصر، تستهلك 1.2 مليار متر مكعب ماء»، مشيرا إلى أن المبادرة ترتكز على استبدال أشجار الزينة بالأشجار المثمرة.



وأضاف نقيب الزراعيين: «بدأنا بالفعل تنفيذ المبادرة في حي عمرو بن العاص، والكيت كات، وإمبابة»، مشيرا إلى أن زراعة الأشجار تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية الحادة التي تتعرض لها مصر، فضلا عن المساهمة في توفير الأمن الغذائي في المناطق الفقيرة.



وأشار خليفة إلى أن المبادرة تستهدف زراعة هناك ما يقرب من 248 ألف فدان تتمثل في الطرق في الريف، والحدائق العامة والمساحات الفارغة بين الوحدات السكنية، مؤكدا أن الحملة التشجير تشمل قافلة طبية وأخرى بيطرية، مطالبًا وزارتي التعليم العالي والشباب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمشاركة في مبادرة التشجير، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على الزيتون في الإسكندرية ومطروح.