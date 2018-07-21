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أخبار العالم

تعيين مصري رئيساً تنفيذياً لشركة فيراري

السبت 21/يوليه/2018 - 11:59 م
شعار شركة فيراري
شعار شركة فيراري
أحمد محرم
أفادت صحيفة "تايمز أوف مالطا" بأن شركة فيراري المصنعة للسيارات الرياضية الشهيرة أعلنت تعيين لويس كاميليري رئيسًا تنفيذيًا لها، خلفًا لسيرجيو ماركيوني الذي يعاني من ظروف صحية سيئة.

وأوضحت الصحيفة أن كاميليري مولود في مصر عام 1955 لأبوين من مالطا، وقد درس في بريطانيا وسويسرا، وعمل من قبل في شركة فيليب موريس لإنتاج التبغ.

وأضافت الصحيفة أن كاميليري بدأ بلفت الأنظار في 2017 عندما بدأ علاقة صداقة مع عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ناعومي كامبل.

وكان رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات بين أوائل المهنئين لكاميليري بمنصبه الجديد، حيث نشر تغريدة على "تويتر" قال فيها "فخور بوجود قطعة من مالطا في فيراري بعد تعيين لويس كاري كاميليري رئيسًا تنفيذياً لها. حظ سعيد".

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