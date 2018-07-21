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رياضة

يوسف عبد العزيز يحصد ذهبية فردي تنس الطاولة بدورة الألعاب

السبت 21/يوليه/2018 - 11:54 م
صدى البلد
أ ش أ
توج لاعب تنس الطاولة المصري يوسف عبد العزيز، بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي، ضمن دورة الألعاب الإفريقية للشباب في الجزائر.

ونجح يوسف عبد العزيز في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي لتنس الطاولة "رجال" بدورة الألعاب الإفريقية للشباب، بعد فوزه في المباراة النهائية مساء اليوم، على بطل تونس برباعية نظيفة.

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