محكمة باكستانية تدين مرشحا حاليا في الانتخابات بالسجن مدى الحياة

أدانت محمكة باكستانية مشرعًا سابقًا مرشح حاليًا لانتخابات الجمعية الوطنية بالسجن مدى الحياة بسبب سوء استخدام مادة خاضعة للرقابة حصل عليها لشركته الطبية.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي .نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ أن "حنيف عباسي"، أحد قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم سابقًا، تم اعتقاله فور جلسة الاستماع التي عقدت في مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان وذلك بعدما أعلن القاضي محمد أكرم خان الإدانة في وقت لاحق. وأضافت الشبكة أن عباسي تم اتهامه بسوء استخدام 500 كيلو جرام من مادة الايفيدرين التي حصل عليها عام 2010.



وأشارت الشبكة إلى أن سلطات مكافحة المخدرات في باكستان رفعت دعوى ضد عباسي وشركائه في شهر يونيو 2012، قالوا فيها إن هذه المادة تم بيعها إلى مهربي المخدرات الذين استخدموها لصنع المخدرات.

