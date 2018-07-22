ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة باكستانية تدين مرشحا حاليا في الانتخابات بالسجن مدى الحياة

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت محمكة باكستانية مشرعًا سابقًا مرشح حاليًا لانتخابات الجمعية الوطنية بالسجن مدى الحياة بسبب سوء استخدام مادة خاضعة للرقابة حصل عليها لشركته الطبية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي .نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ أن "حنيف عباسي"، أحد قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم سابقًا، تم اعتقاله فور جلسة الاستماع التي عقدت في مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان وذلك بعدما أعلن القاضي محمد أكرم خان الإدانة في وقت لاحق. وأضافت الشبكة أن عباسي تم اتهامه بسوء استخدام 500 كيلو جرام من مادة الايفيدرين التي حصل عليها عام 2010.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات مكافحة المخدرات في باكستان رفعت دعوى ضد عباسي وشركائه في شهر يونيو 2012، قالوا فيها إن هذه المادة تم بيعها إلى مهربي المخدرات الذين استخدموها لصنع المخدرات.

ترشيحاتنا

رسميا.. نجل مرتضى منصور مشرفا عاما على الكرة بالفريق الأول للزمالك

طريقتان لعلاج اللدغات القاتلة.. كيف يعيش أهالي سيناء مع العقارب والثعابين

نيمار يرد على اتهامات ادعائه السقوط المتكرر في كأس العالم

تعرف على منصب أمير مرتضى منصور في الزمالك

شاهد... أمومة شاكيرا تكسب تعاطف جمهور السوشيال ميديا

تونس تخطف مدرب الأسود من مصر

الآثار تكشف حقيقة السائل الأحمر الموجود داخل التابوت الغامض.. فيديو

كلوب: صلاح يعلم ما يريده في مسيرته.. وتعافى تماما من إصابته

البترول تعلن موعد زيادة أسعار الغاز

ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو

التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

المتحدث باسم الوزراء: هذه أسباب زيادة أسعار الغاز .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

أحدت تصميمات فساتين السهرة للمحجبات فى 2018 ..صور

فيديو

أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو
أستاذ تاريخ: الأسلحة الفاسدة لم تكن سببا لقيام ثورة 23 يوليو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟