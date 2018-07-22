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ملكة جمال العرب في أمريكا: فخورة بزيارة مصر بلد الأمن والأمان

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أبدت "بيان طالب" ملكة جمال العرب في أمريكا لعامي 2016 و2017 سعادتها الغامرة بزيارتها مصر للمرة الأولى فى حياتها ، خاصة مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والجمال ، موجهة تحية خاصة لأبناء شعب مصر على استضافتها ، متمنية لمصر التقدم والازدهار ، وقال " إن مصر هي بالفعل بلد الأمن والأمان".

ومنحت إدارة مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية ، المقام بشرم الشيخ ، بيان طالب لقب سفيرة السلام والجمال لدعم وتنشيط السياحة المصرية في الخارج.

وعقب تكريمها ومنحها لقب سفيرة السلام والجمال ، وجهت "بيان" ، رسالة للعالم باللغة العربية والإنجليزية ، أعرب فيها عن ساعدتها بزيارة القاهرة وشرم الشيخ ، مؤكدة أنها بلد السلام والأمن والآمان ، ودعت كل العالم الى زيارتها والاستمتاع بجوها الرائع وحضارتها التاريخية ، مشيرة الى أنها سوف تكرر زيارتها لمصر كثيرًا.

ويُقام مهرجان "مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية"، خلال الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجارى بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة متمثلة في هيئة تنشيط السياحة، ووزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء والهيئة الوطنية للإعلام التي تغطي فعاليات المهرجان كاملة على شاشاتها.

و"بيان" صاحبة الـ 25 عامًا ، من أصل سوري ، وتدرس في كلية الطب بجامعة فلوريدا ، وولدت بسوريا وعاشت بالسعودية ثم هاجرت إلى رومانيا قبل أن ينتهي بها المطاف بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت "بيان طالب" قد توجت ملكة جمال العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام قبل الماضي بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية وأعلنت المنظمة العربية الأميركية العام الماضى أنها قررت تمديد فترة حمل لقب ملكة جمال العرب للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017 ، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و2017.

و"بيان طالب" قاضية وعضوة فى مجلس الشيوخ، وقامت بإصلاحات في السياسات القائمة وساعدت على تقديم أفكار جديدة للحياة فى الحرم الجامعى، وهى الآن طبيبة المستقبل ، حيث تدرس فى كلية الطب بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وملكة جمال للعرب وتهدف إلى بذل كل جهدها لتحسين أوضاع الأمريكان العرب وتعدهم بغد مشرق.

وقال سعيد يونس، أحد مسؤولي مهرجان "مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية"، إن "بيان طالب"، فور وصولها الى القاهرة ، قامت بزيارة عدد من المستشفيات والجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام ، وقدمت لهم تبرعات وهدايا، كما قامت بزيارة الأهرامات واستمتعت بالصوت والضوء.

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