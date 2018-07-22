كلوب: صلاح يعلم ما يريده في مسيرته.. وتعافى تماما من إصابته

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعودة المصري محمد صلاح إلى معسكر الفريق بعد فترة الراحة التي حصل عليها.





وأكد "كلوب" -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عشية مباراة فريقه الودية أمام بروسيا دورتموند: "أن صلاح لا يعاني من أي إصابات حاليًا وأنه بحالة جيدة، مؤكداً أنه شخص جاد ويعلم ما يريده في مسيرته، إذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئاً سيقول لا أستطيع".





ووصف المدرب الألماني النجم محمد صلاح بأنه مليئ بالمرح، مؤكدًا على سعادته بعودة صلاح مرة أخرى مع ماني حيث إنهما قد قدّما عامًا رائعًا ولكنهما يتطلعان إلى الموسم الجديد.



