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وكيل وزارة التموين بالغربية: ضخ 2051 طن مواد بترولية

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح سامح هنداوي وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية بأنه تم اليوم ضخ 2051 طن مواد بترولية (سولار بنزين 80 و92)، إضافة الى ضخ 53 ألف أسطوانة غاز ، منها 50 ألف أسطوانة منزلي ، 3 آلاف أسطوانة غاز تجارية زنة 25 كيلو.

وأضاف أنه تم صرف جميع فرق نقط الخبز للمواطنين من مواد تموينية ، إضافة إلى صرف 80 % من المقررات التموينية للمواطنين ، وأكد تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.

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