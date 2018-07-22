وكيل وزارة التموين بالغربية: ضخ 2051 طن مواد بترولية

صرح سامح هنداوي وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية بأنه تم اليوم ضخ 2051 طن مواد بترولية (سولار بنزين 80 و92) ، إضافة الى ضخ 53 ألف أسطوانة غاز ، منها 50 ألف أسطوانة منزلي ، 3 آلاف أسطوانة غاز تجارية زنة 25 كيلو.





وأضاف أنه تم صرف جميع فرق نقط الخبز للمواطنين من مواد تموينية ، إضافة إلى صرف 80 % من المقررات التموينية للمواطنين ، وأكد تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.