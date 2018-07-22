تكريم نجوم الإعلام في الاجتماع الأول للرابطة العربية لمكافحة السرطان

كرمت الرابطة العربية لمكافحة السرطان، تحت رعاية جامعة الدول العربية، نخبة من كبار الإعلاميين في مصر فضلا عن مجموعة من البرامج المميزة في مصر والوطن العربي في حفل تدشين الرابطة العربية للسرطان وكرمت الإعلامية جيهان منصور ببرنامجها والإعلامية مها موسي ببرنامجها اخر الاسبوع على قناة دريم والإعلامي محمد عبده واسماء قنديل لبرنامج صباح اون المتميز الذي ترأس تحريره الإعلامية روزماري مانكريوس وكذلك تكريم الكاتب الصحفي الساخر محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع دوت أورج المتميز.



كما كرمت الرابطة أيضا برنامج صباح الورد، الذي يرأس تحريره الإعلامية شيرين فتحي ومن المذيعين ايضا هشام العاصي ببرنامجه صباحك مصري علي قناة ام بي سي وبرنامج صاحبه السعاده وتسلم الجائزه الكاتب الصحفي والسيناريست محمد عبد العزيز.



ومن ناحيه اخري شارك في الاحتفالية، الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان والجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر والمجموعة السعودية لسرطان الرئة، والجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدى، وجمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، واتحاد أطباء العرب والمجلس القومى لحقوق المرأة، وجمعية الأمل، وجمعية السدرة ومستشفى بهية، وجمعية مرضى السرطان التونسية.



وقال محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى لأول مرة تتكاتف جميع جمعيات السرطان فى محاربة مرض السرطان، تحت رعاية جامعه الدول العربية، نظمت الجمعية المصرية لدعم السرطان اليوم فعاليات الملتقى الأول للجمعيات العربية العاملة فى مجال السرطان، وشارك فى المؤتمر ممثل جامعة الدول العربية، وكذلك الجمعيات العربية المشاركة.



واضاف: من المتوقع أن يتم على هامش المؤتمر عقد أول اجتماع لرابطة الجمعيات العربية العاملة فى مجال الحد من مرض السرطان والقضاء عليه، وتتبنى مصر إطلاق هذه الفكرة بهدف محاربة السرطان اعتمادا على الترابط العربى المجتمعى لمنطقتنا العربية لإحداث التغيير والتوعية للحد من أخطار مرض السرطان.