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تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:08 ص
المليادير السفاح
المليادير السفاح
محمد عبدالله
لعقود من الزمن يتجول الحوت الأزرق الرائع عبر المحيطات، وهو عملاق لطيف يبلغ طوله 67 قدمًا، ولم يتسبب في أي ضرر للمخلوقات الأخرى، لكن ما يقوم به ملياردير في أيسلندا يعد تعديًا على الحياة البحرية وإهلاكًا للسلالة نادرة.

وقالت صحيفة ميرور إن الملياردير السفاح، كريستيان لوفتسون يعد قاتلًا للحيتان، بعد اصطياده لحوت هجين نادر، عبر هجين بين الحوت الأزرق وحوت الزعنفة، ولكن كما تظهر الصور المروعة ، فإن الحيتان بأيسلندا يتم قتلها من أجل الربح.

وأُصيب الحيوان الثديي الذي لا حيلة له في المياه الدولية من قبل رجال يعملون لحساب الملياردير كريستيان لوفتسون، أكبر قطبين لصيد الحيتان في البلاد الصغيرة.

أطلق رجال الملياردير حرابهم البحرية من مدفع 90 ملم متطور ، ليخترق جسد الحوت وتجذبه ماكينات عملاقة لداخل سفن صيد كبيرة حيث يتم ذبحه وتقطيعه . ثم يتم سحب الحوت إلى ميناء شمال العاصمة ريكيافيك.

والتقطت الصور لعملية تقطيع حوت الزعنفة ، وعلى الرغم من الغضب في جميع أنحاء العالم - وفي مسقط رأسه أيسلندا – يواصل الملياردير عدم اهتمامه.

وتعهد لوفتسون الذي كان أول من يصطاد الحيتان في سن 13 عاما مع والده بمطاردة أكثر من 150 حوتًا خلال الصيف بعد توقف دام عامين بسبب سوء ظروف التداول.

وخلال الأشهر القليلة القادمة، ستقوم السفن التابعة لشركته بدوريات في المياه الدولية لضرب الهدف.

وتم شحن أكثر من 8800 طن من لحوم الحيتان والدهون إلى اليابان في العقد الماضي، على الرغم من الحظر المفروض على التجارة الدولية في لحوم الحيتان بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.

لكن لوفتسسون رفض الرضوخ للإدانة الدولية.

وهو واحد من أغنى رجال آيسلندا ، بعد بيعه جزء من شركته مقابل 168.28 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام.

ويدعو خبراء حفظ الطبيعة إلى وضع حد فوري لصيد الحيتان التجاري في أيسلندا، بعد أن قام معهد البحوث البحرية في أيسلندا بإجراء تحليل وراثي وأكد أن الحيوان كان من ذرية نادرة .

وتمت حماية الحيتان الزرقاء بموجب القانون الدولي منذ عام 1966.
تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد
تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد
تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد
تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد
تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد

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