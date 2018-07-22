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أخبار العالم

مسؤول في سي آي ايه: الصين تشن حربًا باردة على الولايات المتحدة

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال مسؤول بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه) إن هدف الصين من عملياتها المؤثرة حول العالم هو أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى تقود هذا العالم.

وأضاف نائب مدير مكتب الـ (سي آي ايه) في شرق آسيا مايكل كولينز ، أمام منتدى اسبن للأمن ، أن "الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظامه يشنون 'حربًا باردة' ضد الولايات المتحدة". حسبما نقلت شبكة أخبار (سي إن إن).

وتابع كولينز: "يمكنني، بناء على كلماتهم أنفسهم وكلمات رئيسهم، أن أقول إن ما يقومون به ضد الولايات المتحدة هو (حرب باردة)؛ فثمة دولة تستغل جميع سُبُل القوة المشروعة وغير المشروعة، العامة والخاصة، الاقتصادية والعسكرية، من أجل تقويض موقف خصمها لصالح موقفها هي دون اللجوء لصدام؛ إن الصينيين لا يريدون صدامًا".

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