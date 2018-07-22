قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة طارق النهري و16 آخرين في أحداث مجلس الوزراء.. ونظر محاكمة نصاب استولى على 120 مليون جنيه بالدلنجات في 28 يوليو

تأجيل محاكمة مستريحي الدقي بعد جمعهما ٧ ملايين جنيه

تأجيل محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لـ19 سبتمبر

تأجيل نظر قضية تنظيم داعش لجلسة 14 أغسطس

تأجيل محاكمة 23 متهمًا بقضية كتائب أنصار الشريعة لجلسة 6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، لجلسة 14 أغسطس لسماع الشهود.وخصص رئيس المحكمة قوة خاصة لتأمين شاهد الإثبات الذي تعرف على المتهم الذي وضع القنبلة في محل الكحوليات.وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم "داعش" بسوريا وليبيا.كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، السبت، تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 6 أغسطس لاستكمال المرافعات.كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعد ما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.كما قررت محكمة جنح الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد الجعيدي، رئيس المحكمة، تأجيل نظر محاكمة مستريح الدلنجات الى يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر يوليو الجارى، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على 5 أشخاص والحصول منهم على 120 مليون جنيه في جلسة عاجلة.كانت نيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار هاني ياسين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أحالت المتهم لجلسة عاجلة لنظرها أمس، السبت، بمحكمة جنح الدلنجات.وترجع أحداث الواقعة عندما حرر 5 أشخاص بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، محضرا ضد حلاق بتهمة النصب عليهم والحصول على 14 مليون جنيه لتوظيفها في استيراد مستحضرات التجميل مقابل أرباح شهرية 10%.وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من العميد أحمد البنا، رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بتلقي بلاغ كل من "م. ز"، صاحب محل موبيليا، و"م. أ"، نجار، و"أ. ع"، محام، و"أ. ا"، و"ع. ع"، ابن عم برلماني، يتهمون "أ. ع"، حلاق، مقيم بمدينة الدلنجات، بالحصول منهم على مبالغ مالية تصل إلى 14 مليون جنيه لتوظيفها في استيراد مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 10% من إجمالي رأس المال.وقال الضحايا في بلاغهم، إن المتهم حصل منهم على مبالغ مالية تتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها في استيراد مستحضرات التجميل من الخارج مقابل الحصول على أرباح شهرية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بعدم التزام المتهم بتسديد الأرباح الشهرية في المواعيد المحددة، وأبلغهم بعدم خروج البضائع المستوردة من الجمارك بالميناء.كما أجلت محكمة جنح الدقي، محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ٧ ملايين جنيه بالجيزة، لجلسة ٣٠ يوليو الجاري مع استمرار حبسهما.تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "طارق. م"، مهندس، و5 آخرين، بقيام "سمير. ج" وشقيقه "محمد" بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 7 ملايين و995 ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لضحاياهما.كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقا لاتهامهم بقتل مواطنين أثناء التشاجر بمنطقة مصر القديمة، لجلسة 19 سبتمبر لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.وكانت تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن المتهمين الأربعة اشتركوا مع آخرين قرابة 11 شخصا ونشبت بينهم مشاجرة، ما أدى إلى مصرع آخرين بمنطقة مصر القديمة.كان المتهمون "مصطفى. م"، وشقيقه "عمرو. م"، وشهرته "عمرو كراس"، 29 سنة، و"محمد. ف"، و"كريم. م"، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة تقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم الصادر بحقهم غيابيا بعد قبول الطلب المقدم منهم.كما قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الفنان طارق النهرى و16 آخرين، وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء " لجلسة 14 أغسطس المقبل.صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه، وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد بالمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011، وتم القبض على النهري فى أبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه فى هذه القضية، وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم.