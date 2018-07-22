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أحمد موسى يكشف كواليس لقاء سعد الدين إبراهيم بالسفير الإسرائيلي.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:15 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب - كريم الخطيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء سعد الدين إبراهيم، السفير الإسرائيلي بالقاهرة، قائلًا « مش عارف هو عايز مننا إيه».

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «صدى البلد نشر تقريرا صحفيا يكشف استقبال سعد الدين للسفير الإسرائيلي بمنزله بالقاهرة» معلقًا «سعد الدين طول عمره مخرب وحبيبهم».

وتابع موسى: «التقرير أشار إلى حمل إبراهيم الجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية، وإصراره على ترويج بيانات كاذبة بالخارج تضر بمصلحة الوطن، فضلا عن احتياله على جهات أجنبية للحصول على أموال مقابل مدها بوقائع مزورة».

وأضاف موسى: «تقرير صدى البلد لفت إلى أن السفير الإسرائيلي طلب مقابلة سعد الدين إبراهيم للمساعدة في تخفيف حدة الإعلام المصري تجاه إسرائيل، وتدعيم الدبلوماسية الشعبية بين القاهرة وتل أبيب، وإثارة فكرة إنشاء مشروع خط سكك حديدية يربط بين مصر وإسرائيل عبر تل أبيب لتشجيع سفر الشباب المصري لتل أبيب».

واستنكرت جماعة شباب الصحفيين استقبال إبراهيم السفير الإسرائيلي في منزله مؤكدة أن التطبيع سيظل عارا يلاحقه في حياته وبعد مماته.

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