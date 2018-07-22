أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو

قال محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان كانت تمثل اتجاه وتيار متواجد على الأرض عقب الحرب العالمية الثانية مثل الاتجاه الشيوعي والحزب الوطني الجديد، مضيفا أن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو كان به تيارات مختلفة منها الإخوان.



وأضاف "عفيفي" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أنه عقب نجاح ثورة 23 يوليو حدث صراع بين تلك التيارات، وأعتقد الإخوان أنهم الأكثر انتشارا وقوة، خاصة في ظل تواجد التنظيم السري الخاص بهم.



وتابع: "جماعة الإخوان مارست استعراض القوة وتحدت جمال عبد الناصر ولكنها فشلت في تحقيق ذلك، لأن الصدام مع السلطة لا يجدي على الإطلاق".