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محافظات

إقبال جماهيرى كبير على حفل محمد رشاد بمهرجان أوبرا دمنهور

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شهد الحفل الثالث للمهرجان الصيفى بمسرح أوبرا دمنهور، إقبالا كبيرا من الجمهور، وأحيا الفنان محمد رشاد وفرقته الحفل الثالث من فعاليات المهرجان، وبدا الحفل بمقطوعة القلب الدافئ الموسيقية التى عزفها المايسترو الدكتور علاء ياسين على آلة البيانو، ثم صعد "رشاد" ليغنى طاير يا هوا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وواصل الحفل بباقة من الأغانى لعبد الحليم حافظ ومحمد عبد المطلب وأم كلثوم ومحمد رشدى وشريفة فاضل منها: طاير يا هو. لما راح الصبر منه. عرباوى. قارئة الفنجان. كامل الأوصاف . ما تفوتنيش انا وحدى. اما براوة. فى فلبى غرام. ما تصبرنيش.  وشدا يا ناس با مخدوعين التى غناها فى تتر مسلسل فوق الشبهات، ثم اختتم الحفل باحلف بسماها وبترابها. 

يذكر أن محمد رشاد مطرب مصري، من مواليد 16 أكتوبر 1987 اشتهر بإتقانه الغناء باللون الشعبي المصري إلى جانب الألوان الغنائية الأخرى، وأصدر العديد من الأغاني الفردية، وشارك عام 2015 في كليب فاعل خير خلال شهر رمضان مع منيب باند وآخرون.

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