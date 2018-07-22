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أخبار العالم

محكمة فيدرالية أمريكية ترفض تجريد متهم بالإرهاب من الجنسية

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
رفضت إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية تجريد مواطن أمريكي محكوم عليه بالسجن 20 عاما في إطار اتهامات بالإرهاب، من جنسيته الأمريكية.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية الليلة أن قاضية المحكمة الفيدرالية ستاسى يانيل استندت فى هذا الرفض إلى أن الحكومة الأمريكية عجزت عن تقديم أدلة قوية تدعم طلبها بتجريد المتهم ليمان فارس – 49 عاما – من الجنسية الامريكية.

وتابعت القاضية "إن الجنسية الأمريكية شىء ثمين، حيث يقع على عاتق الحكومة الامريكية عبء ثقيل اذا ما حاولت تجريد احد المواطنين منها".

وكان المتهم الباكستانى الأصل الذى يعمل سائق حافلة قد حصل على الجنسية الأمريكية بالتجنس عام 1999، حيث اتهم بالشروع فى تدمير جسر بروكلين فى نيويورك ، وصدر ضده حكم بالسجن 20 عاما ومن المقرر ان يتم الافراج عنه فى نهاية عام 2020 .

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