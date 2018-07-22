تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة
المقادير :
كوب خرشوف متبل مصفى- ثلاثة أرباع كوب جبنة بارميزان مبشورة- ملح - فلفل أسود - ثوم مفروم - شبت مفروم- ثلاثة أرباع كوب جبنة كريمي - ورق جلاش مربعات زبدة .
طريقة التحضير :
* يوضع الخرشوف مع ملح وفلفل وثوم مفروم وشبت مفروم وتترك على النار لتتشوح
* يرفع من على النار ويفرم وتضاف الجبنة الكريمي والجبنة البارميزان
* توضع قطع الجلاش المدهونة بالزبدة في قالب كب كيك و تدخل فرن ساخن حتى يحمر الجلاش
* تحشى أكواب الجلاش بخليط الخرشوف المفروم وعليها الجبنة المبشورة والشبت المفروم وتقدم
المقادير :
كوب خرشوف متبل مصفى- ثلاثة أرباع كوب جبنة بارميزان مبشورة- ملح - فلفل أسود - ثوم مفروم - شبت مفروم- ثلاثة أرباع كوب جبنة كريمي - ورق جلاش مربعات زبدة .
طريقة التحضير :
* يوضع الخرشوف مع ملح وفلفل وثوم مفروم وشبت مفروم وتترك على النار لتتشوح
* يرفع من على النار ويفرم وتضاف الجبنة الكريمي والجبنة البارميزان
* توضع قطع الجلاش المدهونة بالزبدة في قالب كب كيك و تدخل فرن ساخن حتى يحمر الجلاش
* تحشى أكواب الجلاش بخليط الخرشوف المفروم وعليها الجبنة المبشورة والشبت المفروم وتقدم