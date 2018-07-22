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مرأة

طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:24 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة

المقادير :
كوب خرشوف متبل مصفى- ثلاثة أرباع كوب جبنة بارميزان مبشورة- ملح - فلفل أسود - ثوم مفروم - شبت مفروم- ثلاثة أرباع كوب جبنة كريمي - ورق جلاش مربعات زبدة .

طريقة التحضير :
* يوضع الخرشوف مع ملح وفلفل وثوم مفروم وشبت مفروم وتترك على النار لتتشوح

* يرفع من على النار ويفرم وتضاف الجبنة الكريمي والجبنة البارميزان

* توضع قطع الجلاش المدهونة بالزبدة في قالب كب كيك و تدخل فرن ساخن حتى يحمر الجلاش

* تحشى أكواب الجلاش بخليط الخرشوف المفروم وعليها الجبنة المبشورة والشبت المفروم وتقدم

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طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة
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