تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة



المقادير :

كوب خرشوف متبل مصفى- ثلاثة أرباع كوب جبنة بارميزان مبشورة- ملح - فلفل أسود - ثوم مفروم - شبت مفروم- ثلاثة أرباع كوب جبنة كريمي - ورق جلاش مربعات زبدة .



طريقة التحضير :

* يوضع الخرشوف مع ملح وفلفل وثوم مفروم وشبت مفروم وتترك على النار لتتشوح



* يرفع من على النار ويفرم وتضاف الجبنة الكريمي والجبنة البارميزان



* توضع قطع الجلاش المدهونة بالزبدة في قالب كب كيك و تدخل فرن ساخن حتى يحمر الجلاش



* تحشى أكواب الجلاش بخليط الخرشوف المفروم وعليها الجبنة المبشورة والشبت المفروم وتقدم