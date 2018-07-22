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برلمان

أبوالعلا: الشرطة المصرية تؤكد للعالم مدى احترافية رجالها في حفظ الأمن

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:50 ص
تخرج دفعة الشرطة
تخرج دفعة الشرطة 2018
أشاد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ومعدلات التدريبات العالية التى قام بها الطلاب اليوم فى العرض، مؤكدا أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالتدريب وتحديث المهارات لدى رجال الشرطة.

وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى له اليوم رجال الشرطة يثبتون يوما بعد آخر مدى تضحياتهم مع رجال القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية مواجهة أي خطر يهدد المصريين، لافتا إلى أن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى رجال الشرطة تؤكد بما لا يدع مجال للشك انهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وقال أبو العلا إن رجال الشرطة المصرية يؤكدون للعالم مدى احترافيتهم فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع المصرى ومواجهة الجريمة بكل قوة ومحاربة الإرهاب الذى يهدد الدولة المصرية بكل قوة وحزم.

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