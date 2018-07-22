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امرأة تفقد عائلتها في سفينة الموت.. أبحرت بدون سترات نجاة

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:51 ص
المرأة المكلومة
المرأة المكلومة
محمد عبدالله
في واقعة مفجعة بأمريكا، فقدت امرأة جميع أفراد عائلتها في رحلة سفينة البطة في ميسوري، لعدم حصول كثير من الركاب على سترات النجاة.

كانت تيا كولمان ، التي فقدت تسعة من أفراد عائلتها، بما في ذلك زوجها وأطفالها الثلاثة، واحدة من 14 شخصًا فقط نجوا حين انقلب قارب "ذا ريدي ذا دكس" على بحيرة تيبل روك في برانسون ومات 9 آخرون، أثناء عاصفة مفاجئة وشديدة.

وقالت لـشبكة فوكس إن 11 من أفراد العائلة ، بما في ذلك هي، كانوا على متن السفينة في ذلك الوقت، وقالت عندما حان وقت الانقاذ، كان الأوان قد فات، بالنسبة للآخرين، فقد كان من الممكن إنقاذ كثير من الناس.

وسار قائد السفينة دون سترات نجاة في ولاية ميسوري.

وقالت تيا وهي تبكي من سريرها في المستشفى عن تجربتها المروعة وهي تحاول الخروج من القارب.

وأضافت : "لم أستطع رؤية أي شخص ، لم أتمكن من سماع أي شيء - لم أتمكن من سماع الصراخ - شعرت وكأنني كنت هناك بمفردي".

ومن بين 31 راكبا وطاقم المركب، توفي 17 شخصا في بحيرة ميسوري، وكان أربعة من القتلى أطفال، بينما كان عمر أكبرهم سنًا 73 سنة, وقال خفر السواحل الأمريكي إن قارب البطة الذي تم إنشاؤه بني في عام 1944.
امرأة تفقد عائلتها في سفينة الموت.. أبحرت بدون سترات نجاة

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