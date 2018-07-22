تعيين وزير جديد للعدل في بيرو في أعقاب فضيحة

تولى المشرع فيسانتي ثابالوس منصب وزير العدل في بيرو اليوم السبت خلفا لسلفادور إيراسي بعد فضيحة استغلال نفوذ هزت النظام القضائي في البلاد.



وسيكون ثابالوس مسؤولا عن إصلاح النظام القضائي الذي أعلنه الرئيس مارتن فيزكارا بعد نشر تسجيلات في وسائل إعلام محلية أظهرت قضاة يساومون بشأن عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال لقاء مبالغ مالية.



وينفي إيراسي ارتكاب أي مخالفات.



