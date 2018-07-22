عبدالمنعم الجمل: ثورة 23 يوليو انحازت للعمال

أن الثورة تسببت في إنشاء عدد كبير من المصانع العملاقة ووفرت فرص عمل كثيرة، مضيفا أن المصانع حققت

وفيرا والفائض تم تصديره واستطاعت الدولة الوصول

الاكتفاء الذاتي.



وأعرب رئيس النقابة، أن العمال تحولوا الى ذخيرة في حرب الاستنزاف وغيرها من الحروب.



وذكر الجمل، أن مكاسب العمال ضاعت وكثير من المصانع أغلقت بسبب الإهمال وتغيير النظرة إلى العمال، مضيفا أنه يجب تطوير الحياة العمالية، وأوضح أن أهداف ثورة 23 يوليو كانت القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال والقضاء على الإقطاع وإقامة جيش وطني وعدالة اجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية.



وأكمل الجمل، أنه من الصعب القضاء على الفصل التعسفي، بسبب بطء الإجراءات القانونية، وعدم وجود عقوبة رادعة، وشدد على ضرورة تخليد ذكرى كل من ساهم في تطوير حياة العمال.

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بناء والاخشاب، إن ثورة 23 يوليو انحازت للعمال والفلاحين بشكل كبير، مشيرا الى أن القرارات الاشتراكية دعمت الحياة الصناعية.وأكد الجمل، في تصريحات لـ"صدي البلد"إنتاجاإلى