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سيارات

وقف اختبار اللغة التركية للحصول على رخصة قيادة في النمسا

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:28 ص
وقف اختبار اللغة
وقف اختبار اللغة التركية للحصول على رخصة قيادة في النمسا
أعلنت وزارة النقل النمساوية أن المرشحين للحصول على رخصة قيادة السيارة في البلاد لن يعود بإمكانهم بعد اليوم إجراء الاختبار باللغة التركية، وبررت القرار بالرغبة بالتوفير والدفع إلى مزيد من الاندماج.

ومن أصل 299687 شخصا أجروا العام الماضي الاختبار الخاص للحصول على رخصة القيادة، فإن 3631 منهم فقط أي 1،2% أجروا الاختبار النظري باللغة التركية.

ويعيش في النمسا نحو 360 ألف شخص من أصل تركي بينهم 117 ألفا لا يحملون الجنسية النمساوية.

وقال وزير النقل نوبرت هوفر في بيان إن الإجراء الجديد سيطبق ابتداء من العام 2019. وينتمي هوفر إلى "حزب الحرية" اليميني المتطرف، المتحالف مع المحافظين برئاسة المستشار سباستيان كورتز. وأضاف "أن استخدام أي لغة إضافية سيكلف الدولة نفقات غير مبررة تصل إلى خمسة أرقام".

كما اعتبر أن إجراء اختبار القيادة باللغة التركية يعتبر تمييزَا بالنسبة إلى الناطقين بلغات أخرى لا يتكلمون اللغة الألمانية.
إلا أن اختبارات الحصول على رخص قيادة السيارات ستبقى متوافرة باللغة الإنجليزية "اللغة الدولية"، إضافة إلى اللغتين الكرواتية والسلوفينية بسبب الوجود القديم للناطقين بهاتين اللغتين.

واعتبر الوزير أيضا أن الإجراء الجديد يجب أن يكون "حافزا لتعلم الألمانية والرد على اسئلة الاختبار بالألمانية".
وكانت السلطات النمساوية بدأت بإجراء اختبارات القيادة باللغة التركية عام 1998.

ورحب الحزب الشعبي النمساوي المحافظ بالقرار الجديد معتبرا أن "إتقان اللغة الألمانية مفتاح الاندماج".

والمعروف عن حزب الحرية اليميني المتطرف أنه شديد الانتقاد لحركة الهجرة ولبعض ممارسات المتحدرين من أصل تركي.


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