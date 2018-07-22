استقالة رئيس مجموعة فيات - كرايسلر

أعلن مجلس إدارة مجموعة فيات - كرايسلر الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات إن سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي للمجموعة بصدد تقديم استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.



وأضافت المجموعة في بيان أن ماركيوني البالغ من العمر 66 عاما لم يعد قادرا على العودة لممارسة مهامه الوظيفية نتيجة لمضاعفات غير متوقعة بعد إجراء جراحة في الكتف.



ويُنسب الفضل إلى ماركيوني، الذي ظل رئيسا للمجموعة منذ عام 2004، في إنقاذ شركة فيات من الإفلاس والإشراف على اندماجها مع شركة كرايسلر .



وتضم مجموعة فيات-كرايسلر علامات تجارية أخرى مثل رام ودودج وألفا روميو ومازيراتي.

وكان ماركيوني قال في وقت سابق من هذا العام إنه يعتزم التقاعد في عام .2019 وسيتخلى ماركيوني أيضًا عن دوره في قيادة شركة فيراري لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة.



ودرس ماركيوني الذي وُلد في عام 1952 في إقليم أبروتسو بإيطاليا ، في تورونتو ويحمل جواز سفر كندي. وعمل ماركيوني في بداية حياته المهنية كمحاسب ومحامي.



وخلال مسيرته الحافلة لمدة 14 عاما بمجموعة فيات-كرايسلر، نال ماركيوني إشادة الجميع نظرا لخطته الناجحة في التحول التي ساهمت في شطب ديون هائلة، والحد من البيروقراطية وارتفاع المبيعات ، وخاصة مبيعات علامة جيب التجارية.



وعندما ظهرت مزاعم بأن مجموعة فيات كانت تخالف قوانين انبعاثات العادم، قال ماركيوني عن منافسته الألمانية "فولكس فاجن : "أي شخص يقارننا بالشركة الألمانية يكون قد دخن شيئًا ممنوعا ".



وسيتولى مايك مانلي، الذي يعد أحد كبار قادة المجموعة على مدى سنوات عديدة، منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة .

