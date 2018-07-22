حاتم باشات: العلاقات المصرية السودانية تنعكس على حجم التعاون بينهما

قال النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، إن قرار عودة برلمان وادي النيل، يزيد من تلاحم وترابط العلاقات الثنائية، بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يأتى فى ظل تقدم ملحوظ فى العلاقات بين الجانبين.



وأشار "باشات" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن إحياء برلمان وادي النيل، يلزم دراسته من قبل الجهات الأمنية والقيادات التنفيذية، مضيفًا بأن البرلمان المصري أيضًا، ستكون له مناقشة حول هذا الأمر، ومدى استفادتنا منه، والآليات التى سيقوم عليها.



وأوضح عضو لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، أن العلاقات المصرية السوادنية، تؤثر على حجم التعاون بينهما، فخلال تواجد برلمان وادي النيل، فى فترة السبعينيات، كان يسبقها تعاون كبير، وصل إلى الانتقال بين البلدين بالبطاقة الشخصية.



وتابع: على عكس الفترة الحالية، التى شهدت توترا ملحوظا بين البلدين، الأمر الذي جعل الدولتين يكثفان من خطواتهما لإعادة الأمور إلى سابق عهدها.



كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفق مع البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني، خلال مشاركته الدورة الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية على إعادة إحياء برلمان "وادي النيل"، الذى أسس فى السبعينيات من القرن الماضي.