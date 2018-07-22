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أخبار البلد

استشاري: الكرش والسمنة أعداء الخصوبة والحياة الطبيعية

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:11 ص
شخص بدين - ارشيفي
شخص بدين - ارشيفي
محمود نوفل
أكد الدكتور رامى حلمى استشارى جراحة السمنة والمناظير والتجميل أن الرجال الذين يعانون من السمنة يعانون من مشكلات فى حياتهم الزوجية فالسمنة الموضعية هى الأكثر إزعاجا للكثير من الرجال، فأغلبهم تتركز الدهون لديهم فى مناطق البطن والأكتاف والساقين لذا يجب على هؤلاء توخى الحذر .

وقال الدكتور رامى حلمى أن الشباب الذين يعانون من السمنة الزائدة فى منطقة الكرش يملكون كمية منخفضة من الحيوانات المنوية بالمقارنة مع الشباب ذوي الوزن السليم كما أن هناك علاقة بين السمنة وانخفاض جودة الحيوانات المنوية.

وأضاف حلمى أن تراكم الدهون في الجسم بشكل بالغ على يؤثر على حياة الإنسان من كافة جوانبها فبخلاف ما يشعر به من ضغوط نفسية بسبب مظهره الخارجي وقلة نشاطه والشعور بالإرهاق من أدنى مجهود حركي فإن لها أضرارا كثيرة على مختلف أعضاء الجسم وعلى رأسها القلب كما أنها أحد عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا .

وأشار حلمى إلى أن السمنة تتسبب فى انخفاض هرمونات الخصوبة لدى المرأة الأمر الذي يؤثر على التبويض فالدراسات كشفت عن أن ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم يتسبب في ضعف التبويض وبالتالي عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخر الحمل.

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