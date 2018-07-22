محمود زكريا: السمنة تسبب السكري وتسمم الحمل

صرح الدكتور محمود زكريا أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس أن العلاقة بين السمنة والحمل علاقة عكسية فإذا كان وزن السيدة صحي كانت فرصة حدوث الحمل أكبر والعكس صحيح لذلك التخطيط للإنجاب يستلزم التخلص من الوزن الزائد حتى لا يحدث مشاكل صحية للأم والجنين، فزيادة الوزن تعرقل الجهود المبذولة لحدوث الحمل لأنها تؤثر على الهرمونات، وأنماط الإباضة .





وقال الدكتور محمود زكريا في تصريحات صحفية إن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يعرض الأم لمخاطر صحية وأمراض أثناء الحمل، فمن يتخطى مؤشر كتلتها 30 يرتفع احتمال إصابتها بـمرض السكري ثلاثة أضعاف بالمقارنة بمن تحافظ على وزنها المثالي.





وأضاف زكريا أن السمنة خلال فترة الحمل تسبب مرض الحمل السكري أو تسمم الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم الأمر الذي ينذر بولادة مبكرة ويزيد من فرص الولادة القيصرية كما يزيد من مخاطر تعرض الأم للنزيف أو للإصابة بالجلطات بعد الولادة.



