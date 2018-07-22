حسن عطية: عيسى والبيلي وناصر يدلون بشهادتهم في القومى للمسرح

قال د. حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح ان اليوم الثانى لندوات الملتقى الفكرى للمهرجان ، التى تعقد اليوم الأحد، تشهد شهادات الكتاب والكاتبات الشباب عن إبداعهم المسرحي ، ويدلي فيها بالشهادات الكتاب عيسى جمال الدين صاحب النصوص المتميزة الذى توج أحدثها بجائزة ساويريس وهو نص (الساعة الأخيرة) ، المشارك فى الدورة الحالية للمهرجان القومى من إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.



واضاف حسن عطية : كما تدلى بشاهدتها الشاعرة والكاتبة صفاء البيلى التى عرفناها من خلال مسرحياتها الجادة وأبرزها (ثرى دى) التى أخرجها محمد علام ، إضافة إلى بحثين عن الكتابة الجديدة للناقدين "أحمد خميس" و"عبد الناصر حنفي" يتعرضان فيهما للحساسية الجديدة التى نعبر عنها كتابات هذا الجيل الجديد من كتاب الدراما المسرحية .

