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فن

حسن عطية: عيسى والبيلي وناصر يدلون بشهادتهم في القومى للمسرح

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قال د. حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح ان اليوم الثانى لندوات الملتقى الفكرى للمهرجان ، التى تعقد اليوم الأحد، تشهد شهادات الكتاب والكاتبات الشباب عن إبداعهم المسرحي ، ويدلي فيها بالشهادات الكتاب عيسى جمال الدين صاحب النصوص المتميزة الذى توج أحدثها بجائزة ساويريس وهو نص (الساعة الأخيرة) ، المشارك فى الدورة الحالية للمهرجان القومى من إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.

واضاف حسن عطية : كما تدلى بشاهدتها الشاعرة والكاتبة صفاء البيلى التى عرفناها من خلال مسرحياتها الجادة وأبرزها (ثرى دى) التى أخرجها محمد علام ، إضافة إلى بحثين عن الكتابة الجديدة للناقدين "أحمد خميس" و"عبد الناصر حنفي" يتعرضان فيهما للحساسية الجديدة التى نعبر عنها كتابات هذا الجيل الجديد من كتاب الدراما المسرحية .

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