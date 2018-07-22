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فن

مسلسل سلطان قلبي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:24 ص
صدى البلد
أحمد البهى
استطاع المسلسل التركى " سلطان قلبى " أن يحقق نسبة مشاهدة عالية فى مصر، رغم عرضه على الشاشات التركية فقط، تمكن من الدخول فى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

وحقق العمل التركى، نسبة مشاهدة تخطت الربع مليون فى يومين فقط، واحتل المركز 25 فى قائمة الأعلى مشاهدة.

يذكر أـن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل تركى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع اليوتيوب فى مصر وأبرزهم مسلسل "العقب لنا".

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