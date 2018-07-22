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منوعات

عمال مذهلون.. بنوا مسار سكة حديد في 3 ساعات.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:58 ص
بنوا المسار في أقل
بنوا المسار في أقل من 4 ساعات
محمد عبدالله
أنجزت الصين عمل مبهر بعدما نجح أكثر من 500 عامل في في بناء جزء من مسار سكة حديد في أقل من 4 ساعات.

وتمكن العمال من تثبيت المسار خلال 3 ساعات ونصف الساعة، أي ما يعادل 210 دقيقة فقط، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي (سي جي تي إن).

وأشارت الصحيفة إلى أن العمال ربطوا خطي سكة حديد قائمين بالفعل في محطة مدينة "تشانج جياجي"، وهو جزء من مسار يمتد حوالى 339 كيلومترا، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل في عام 2019.



وهذا ليس جديدا على الصين، التي قامت في يناير ببناء مسارات خط سكة حديد جديد لمحطة قطارات جديدة في مقاطعة "فو جين"، في حوالي 9 ساعات.

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